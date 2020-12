Eerste ex-mijnwerkers ontvangen achterstallig pensioen

"De nieuwe minister Karine Lalieux (PS) en de pensioendienst zetten er vaart achter, want ze hebben tot 31 maart 2021 om alle dossiers uit te spitten en in orde te brengen. Wij hebben een interne dienst die alles van onze leden nakijkt of het conform de wetgeving is", zegt Robert Coens van Vriendenkring KS. "Volgens de originele cijfers van de pensioendienst gaat het om 9.000 mijnwerkers, maar ook in Wallonië zijn er heel wat dossiers die bekeken moeten worden in het kader van de nieuwe wetgeving."