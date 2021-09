Eerste dag van reconstructie zaak-Chovanec op luchthaven van Charleroi

brussels gewest Brusselse regering keurt ordonnan­ties over Covid Safe Ticket definitief goed

26 september De Brusselse regering heeft zondag via een elektronische ministerraad de ontwerpordonnanties goedgekeurd voor de uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST). De teksten verhuizen nu naar het Brussels parlement, dat zich dinsdagnamiddag in commissie en donderdag in plenaire zitting over de ordonnanties zal buigen.