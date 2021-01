Eerste dag met verbod op niet-essentiële reizen: minder dan 2.000 passagiers op Brussels Airport

Reizen mag nog, essentieel reizen dan , om beroepsreden, voor een medische reden of omwille van een dwingende familiale reden. Wie wil vliegen, moet een verklaring op eer mee hebben en daarvan is bijna iedereen op de hoogte, zegt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerder van Brussels Airport. "We hebben er alles op ingezet om de mensen zo goed mogelijk te informeren en we merken nu dat de mensen inderdaad goed voorbereid zijn en hun formulieren bij zich hebben. Zowel de vervoerder, de luchtvaartmaatschappij dus, als de federale politie controleert dat."

Het is bijzonder kalm in de vertrekhal. Bij momenten lopen er meer veiligheidsmensen en luchtvaartpersoneel rond dan reizigers. Luchthavenwoordvoerster Nathalie Pierard legt uit hoe verschillend dat is van een normale dag op de luchthaven: "Het verbod op niet-essentiële reizen heeft uiteraard een impact op de luchthaven. Vandaag zijn er minder dan 2.000 passagiers, terwijl dat er gisteren nog 6.000 à 8.000 waren en dat was al heel ver verwijderd van wat we gewoon waren voor covid. Toen zaten we aan ongeveer 60.000 passagiers en ongeveer 550 à 600 vluchten per dag."

Pierard wijst erop dat het belangrijk is dat de luchthaven operationeel blijft, niet alleen voor vrachtverkeer, maar ook voor passagiersvluchten. "Het klopt dat de bezettingsgraad in de vliegtuigen zeer laag is en de komende dagen zelfs nog kan zakken. Het is aan de luchtvaartmaatschappijen zelf om te beslissen of ze de vluchten laten doorgaan of annuleren. Door gebrek aan passagiers kunnen ze vluchten schrappen en passagiers hergroeperen", zo legt ze uit. "Maar het is belangrijk dat de luchthaven openblijft, niet alleen om te verzekeren dat mensen die essentiële vluchten nog kunnen ondernemen, maar uiteraard ook voor vrachttransport, met name het transport van vaccins. Vaak worden die vaccins vervoerd op passagiersvliegtuigen, dus daarom is het echt belangrijk dat die vluchten nog steeds plaatsvinden. In normale tijden wordt wereldwijd 50 procent van de cargo vervoerd met passagiersvliegtuigen. Door de crisis nu zijn er minder passagiers aan boord en is er dus meer en meer ruimte voor cargo op die vluchten. We hebben nu zelfs passagiersvliegtuigen met alleen cargo aan boord", aldus Nathalie Pierard.