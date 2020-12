Eerste coronavaccins uit Puurs onderweg voor verdeling over heel Europa: “Dit is een dag waar we met z'n allen naar hebben uitgekeken”

Dit woonzorg­cen­trum krijgt eerste vaccins in Vlaanderen: “We zijn er helemaal klaar voor”

6:37 Volgende week maandag, op 28 december, zullen de eerste mensen in België gevaccineerd worden in de strijd tegen het coronavirus. Onder meer bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs zullen de eerste vaccins ontvangen, is bevestigd aan VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws. Volgens Belga krijgen in totaal vier rusthuizen over het hele land maandag het vaccin. Het gaat om drie woonzorgcentra uit de drie gewesten en een uit de Duitstalige Gemeenschap.