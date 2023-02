Eerste bewijzen van Turkse visafraude: al 38 verdachte dossiers ingetrokken

Eerste groep hulpverle­ners van B-FAST is terug uit Turkije, tweede groep lost af

Op het Militaire Kwartier Majoor Housiau in Peutie zijn zondagavond ongeveer tachtig hulpverleners van het B-FAST-team aangekomen vanuit Turkije. Ze werden opgewacht door familie en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). In een veldhospitaal in Kirikhan heeft het B-FAST-team in twee weken tijd intussen zo'n 1.500 slachtoffers van de aardbevingen kunnen helpen.