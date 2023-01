Eerste baby's van 2023 zien het levenslicht: dit zijn de kleine mirakeltjes

Aram in Sint-Niklaas

In het VITAZ-ziekenhuis in Sint-Niklaas kwam de kleine Aram om 6.29 uur als eerste Wase nieuwjaarsbaby van 2023 ter wereld.

In het VITAZ-ziekenhuis in Sint-Niklaas kwam de kleine Aram om 6.29 uur als eerste Wase nieuwjaarsbaby van 2023 ter wereld. Trotse ouders zijn Masis Khachaturyan en Stepanyan Ruzanna, een koppel met Armeense roots dat in Sint-Niklaas woont.

Djulia in Menen

Baby Djulia kwam op nieuwjaarsdag ter wereld.

De eerste nieuwjaarsbaby in Zuid-West-Vlaanderen is om 0.45 uur in ziekenhuis AZ Delta in Menen geboren. Al liep het bijna verkeerd af, nadat Djulia vier weken te vroeg kwam. “Was ik vijf minuten later geweest, had ik nu geen baby. Ik ben zo blij met dit nieuwjaarscadeau”, zegt mama Patricia.

Mona in Kortrijk

Welkom in 2023, Mona!

En of nagelstyliste Lynn Hoornaert (28) en vrachtwagenchauffeur Dylan Verhamme (30) uit Wevelgem trots zijn met hun eerste kindje. Mona zag om 8.50 uur het levenslicht in het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. Hun dochter meet 46 centimeter en weegt 2,56 kilogram.

Theo in Dendermonde

Theo Van Casteren zag het levenslicht op 1 januari.

In het AZ Sint-Blasius in Dendermonde is Theo Van Casteren zondagochtend ter wereld gekomen op 1 januari. De ouders zijn bijzonder trots met hun zoon. In het ziekenhuis werden nog meer nieuwjaarsbaby’s geboren.

