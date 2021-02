Eerste AstraZeneca-vaccins hoeven niet lang in koelkast te liggen, maar wat daarna?

Ons land gaat 55-plussers voorlopig niet inenten met het vaccin van AstraZeneca. Niet omdat het niet veilig is, maar omdat er nog onvoldoende onderzoek is gebeurd naar de mate waarin het vaccin ouderen beschermt. Om dat te achterhalen, loopt er in de Verenigde Staten een studie bij 6.000 ouderen. Ook in het Verenigd Koninkrijk worden ouderen die het vaccin al kregen opgevolgd. AstraZeneca verwacht in “de komende weken of maanden” duidelijkheid te hebben.