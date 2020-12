Eerst liet ze hem vallen, dan schudde ze hem dooreen. En dat verzweeg ze wekenlang: medewerkster crèche riskeert twee jaar cel voor onopzettelijke doding baby Ezra

Een vrouw van 34 uit Kontich moet zich vanochtend voor de rechtbank in Antwerpen verantwoorden voor de onopzettelijke doding van Ezra, een jongetje van 5 maanden uit het Antwerpse Borsbeek. Hij stierf op 6 december 2018. Volgens de kinderverzorgster was het baby'tje zomaar onwel geworden in crèche Droombos, op enkele huizen van de ouders van Ezra. De verdachte - zelf een mama - hield wekenlang vol dat er niets was gebeurd terwijl ze toezicht hield op de jongen. Pas anderhalve week na zijn overlijden ging de vrouw door de knieën. Tijdens een urenlang verhoor op 17 december 2018 bekende ze dat ze al die tijd gelogen had. Omdat ze schrik had om haar werk te verliezen of in de gevangenis te vliegen.