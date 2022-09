Eerst de stenen kopen, pas jaren later ook de bouwgrond eronder: wat is splitskoop precies? En wanneer is het ook interessant?

Werk in de zorgsector telt niet mee voor maximumaan­tal uren studenten­ar­beid

De uren die studenten sinds deze zomer in de zorgsector hebben gewerkt, zullen niet meetellen in het maximumaantal uren studentenarbeid die ze per jaar mogen verrichten. Dat meldt Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V), die daarover minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) aan de tand voelde. Het wetsontwerp daarover wordt binnenkort ingediend in de Kamer.

22 september