Eenzaamheid gaat even snel rond als virus: “Dat corona mij maar komt halen, ik heb toch niemand”

Jeanine Moerman (75) is erg ongerust dat ze terug haar kot in moet. Ze heeft net haar middagmaal genuttigd, in het dienstencentrum Ter Borre in Strombeek. "Ik kwam hier vroeger nooit, of maar heel af en toe eens voor een koffie. Hier alleen binnenstappen, dat heb ik nooit gedurfd. Op een dag heb ik toch de klik gemaakt. Nu kom ik hier elke middag eten, en ik zit straks weer in het publiek bij het lijndansen. Dat bezorgt me plezier. Maar ik ben bang dat het straks niet meer mag. Ik ben alleen. Ik heb voor mijn zieke ouders gezorgd tot ze overleden, mocht van thuis nooit vrienden maken en ben ook nooit getrouwd of moeder geworden. Als ze hier straks weer moeten sluiten, ga ik de dieperik in, zoals tijdens de lockdown. Thuis komen de muren op me af. Ik heb al momenten gehad dat ik niet meer wou leven. Ik zeg soms: dat corona mij maar komt halen, ik heb toch niemand."