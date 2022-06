Eén zieke leerkracht sportklassen in Blankenberge opgenomen in ziekenhuis

Zandvliet Brent en zijn klasgeno­ten zagen sportkamp aan zee in het water vallen na massale ziekte: “Om het halfuur moest er wel iemand overgeven”

“Het begon met een klasgenootje, daarna volgde de rest heel snel. Ikzelf had vooral veel hoofd- en buikpijn.” Voor Brent De Bie en de rest van het vijfde studiejaar van stedelijke basisschool De Brem in Zandvliet zijn de sportklassen in Blankenberge in mineur geëindigd. Meer dan de helft van de klas werd ziek. Vermoedelijk buikgriep, al wordt een voedselvergiftiging niet helemaal uitgesloten. De klasuitstap werd dan ook vroegtijdig afgebroken.

15:20