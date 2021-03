Een zetel huren op het strand en drankje kopen: het mag in Knokke, maar niet in Blankenberge en Oostende. “Als we alles gaan verbieden, vrees ik voor chaos”

15 maart is traditioneel het moment waarop strandbars aan de kust aan de opbouw beginnen. En corona of niet, dat is dus gisteren ook gebeurd. Maar wat wanneer het straks, in de paasvakantie, mooi weer wordt? Want mensen zullen alweer in groten getale naar Knokke, De Panne en alles wat er tussen ligt afzakken voor zon, zee en zand. Maar de horeca zal nog dicht zijn, dus een cocktail op blote voeten in het zand of een frisse cola na een uurtje ravotten in de branding, nee, dat kan dus niet.