Eén winkelkar voor de prijs van twee: klanten Carrefour zien geld twee keer van rekening gaan

De supermarktketen kreeg tal van meldingen over gedupeerde klanten die het bedrag van hun aankopen tweemaal van de rekening zagen verdwijnen. Volgens Carrefour hebben zij echter het bedrag maar één keer ontvangen. “Tijdens de afgelopen uren hebben we een analyse gedaan om de oorzaak van het probleem met de dubbele betalingen van vorig weekend te achterhalen”, zegt Carrefour-woordvoerder Siryn Stambouli.

“De dubbele betaaltransacties die onze klanten hebben gemeld, zijn gelinkt aan het feit dat onze partner Worldline - die namens de banken alle uitgifte activiteiten beheert - voor de Maestro-transacties twee keer hetzelfde bestand heeft doorgestuurd naar de banken. Dit wil zeggen dat alle banken betrokken zijn, maar enkel de Belgische bankkaarten en alle Carrefours en kleine handelaars die gebruik maken van Maestro. De banken zelf zullen dit incident in samenwerking met Worldline intern oplossen en er zal een annulatie plaatsvinden van de dubbele transactie. Dat gaat automatisch. Indien de klant merkt dat dit binnen enkele dagen nog niet in orde is, kunnen zij hiervoor contact opnemen met hun bank.”

Waar liep het juist fout?

Volgens Carrefour zijn er nog meerdere handelaars betrokken, maar dat blijft voorlopig onbevestigd. Sterker, het bedrijf Wordline - dat wereldwijd betalingstransacties doet, ook voor Carrefour - zegt in tegenstelling tot wat de supermarktketen in een persbericht zegt niet betrokken te zijn. “Er is iets fout gelopen, maar niet bij ons”, zegt Eric Spapen.

Ook de woordvoerders van onder meer KBC Bank en BNP Paribas Fortis zijn op de hoogte van het probleem, maar kunnen voorlopig ook niet precies de vinger op de wonde leggen. “Een bestand met betaalopdrachten is tweemaal aangeboden bij onze diensten en is ook twee keer verwerkt”, zegt KBC-woordvoerder Stef Leunens. “Dat loopt automatisch, maar waar de fout in de keten zit, weet ik op dit ogenblik niet. Niet bij ons, wel bij de betalingen die worden aangeleverd. Dit is natuurlijk knap vervelend voor de mensen bij wie zo’n dubbele betaling is voorgevallen, maar het geld is niet weg. Dit wordt snel en automatisch teruggeboekt.”