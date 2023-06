Een ware nachtmerrie: in het tweede verblijf van Danielle in Spanje zitten krakers. “En een uitzettingsprocedure zou makkelijk 2 jaar kunnen aanslepen”

“Ik woon hier”, claimde een onbekende vrouw. De Vlaamse Danielle (67) stond eind mei machteloos voor haar appartement in het Spaanse Mijas, bij Malaga. Zij geraakte er niet in, een groep Cubanen had het gekraakt. Volgens haar Spaanse advocaat zijn krakers of ‘okupas’ een echte plaag in Spanje. “En als je niet snel reageert, komt de politie niet eens ter hulp”, doet Danielle haar verhaal. Is ze ondertussen verlost van de ‘okupas’?