Eén vrouw overtreedt regels, 5.000 mensen in quarantaine: sneeuwbaleffect na ‘onschuldig’ skireisje

Onze opinie. Hoe zeggen experts en politici het zo graag? Opschalen, alsje­blieft!

5:00 Blauwe maandag, gisteren. Niet omdat we de pr-stunt van een reisbureau geloven, maar omdat het door de politiek aangekondigde 'jaar van de hoop' weinig hoopvol begon. De zogenaamde Britse variant van het virus dat ons nu al een jaar in de knoet houdt, laat zijn snelle en venijnige tentakels zien. Zie de uitbraak in het West-Vlaamse Houthulst. Ook elders gaan de lichten op rood. Snel schakelen, is het antwoord. Maar de algemene verdediging hapert.