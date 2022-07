Een vraag voor minister Zuhal Demir? Stel ze hier

Roesbrugge Video toont hoe huis in vlammen opgaat, 79-jarige bewoonster kan net op tijd vluchten: “Jeannine was helemaal in shock”

Een uitslaande brand heeft vrijdagnacht in de Poperingse deelgemeente Roesbrugge een rijwoning in de as gelegd. Bewoonster Jeannine Sobrie (79) kon ontkomen. “Ze stond op straat, helemaal overstuur te kijken naar de vlammen”, zegt een overbuur. Twee andere woningen en enkele auto’s liepen schade op, maar de brandweer kon voorkomen dat de buurwoningen mee in vlammen opgingen.

