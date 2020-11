Eén versoepeling: winkels gaan volgende week open

De slag om kerst: overlegco­mité begint uur vroeger uit vrees voor lange discussies

10:01 Vandaag beslist het Overlegcomité over de heropening van de winkels en over hoe we kerst zullen vieren. CD&V-voorzitter Joachim Coens en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez voerden gisteren de druk op om toch extra gasten toe te laten, hoewel de tandem De Croo-Vandenbroucke dat niet wil riskeren. Het wordt nog een zware discussie vandaag, want de ergernis bij MR groeit. Extra gasten? En hoeveel dan? Of met z’n allen rond de vuurkorf? Hierover wordt vandaag overlegd.