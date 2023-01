Een vermogen van 243 miljoen, maar drama’s overschaduwen de familie van de ‘bingokoning’

DEBAT VAN DE DAG. Moet er een verbod op de verkoop en het gebruik van vuurwerk komen in ons land?

De Stichting Brandwonden maakte gisteren bekend dat in ons land minstens 155 mensen gewond raakten door vuurwerk afgelopen kerst- en nieuwjaarsperiode. Dat is een opmerkelijk hoog cijfer. Vorige eindejaarperiode waren er 68 slachtoffers. Moet er een verbod op het gebruik en het verkopen van vuurwerk komen in ons land? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experten ervan vinden.

5 januari