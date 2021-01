Een ‘verklaring op eer’ als je reist: wat houdt dat in?

Gouverneur Cathy Berx: “Cijfers zijn veel slechter dan we te horen krijgen”

21:04 Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx (CD&V) maakt zich zorgen over de evolutie van de coronacijfers. "De cijfers op het terrein zien er veel slechter uit dan de cijfers die we te horen krijgen", zei Berx in de coronacommissie van de Kamer. "Er broeit wat. We houden ons hart vast".