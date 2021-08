Een van vermoedelijke daders moord op Silvio Aquino opgepakt in Spanje

Vrouw gedood in apparte­ments­ge­bouw in Marcinelle, tweede in levensge­vaar

13:20 In een appartementsgebouw in Marcinelle, een deelgemeente van Charleroi, is maandagavond een vrouw gedood. Dat bevestigt het parket dinsdag. Een tweede vrouw raakte zwaargewond en is in levensgevaar. Er werd al een verdachte opgepakt, maar die ontkent elke betrokkenheid.