Een van de twee laatste vermiste personen na overstromingen in ons land teruggevonden

Europeanen gebruiken nog steeds te veel antibioti­ca, Belgen scoren bovengemid­deld

28 juli Tussen 1997 en 2017 is het antibioticagebruik buiten de ziekenhuizen in Europa niet gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteiten van Antwerpen en Hasselt. In België ligt het gebruik bovendien boven het Europese gemiddelde, al is de trend in ons land wel dalend.