Een van de drie rechters in het Reuzegom-proces trekt zich terug

24 september Exact 1023 dagen na het overlijden van Sanda Dia heeft de rechtbank zich vrijdag over de zaak gebogen. Niet om te pleiten of -stel je voor- een uitspraak te doen, maar om een datum vast te leggen. Over nog eens 211 dagen starten de pleidooien. Dat is meer dan 176 weken na zijn dood. Tenminste: als er niet nog vertragingen opduiken. De zaak is daarmee ook een symbooldossier voor één van de grootste onrechten van ons rechtssysteem: zijn mensonterende traagheid.