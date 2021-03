Een uitbraak in Aalst doet eigenlijk ook cijfers in Gent stijgen: hoe virus in ziekenhuizen de curves kan vertekenen

Het aantal Covid-opnames in België zit sinds vorige week weer in de lift. “Ze zijn opvallend gestegen”, aldus viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van Sciensano. “Vorige week hadden we gemiddeld 149 nieuwe opnames per dag. Dat is 20% meer dan de week ervoor. De toename zien we in het hele land en ook op de meeste diensten intensieve zorg zien we stijgingen.” Het is volgens Van Gucht voorlopig onduidelijk wat de exacte oorzaak is, maar waarschijnlijk speelt een veelvoud aan factoren. Zo merkt Sciensano aan de gsm-data dat mensen zich weer meer verplaatsen en vreest men dat telewerk in heel wat bedrijven te snel afgebouwd wordt.