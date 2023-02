Een treinticket aan boord met cash betalen? Vanaf mei is dat niet meer mogelijk

Debacle rond Oostendse vuurtoren ‘Lange Nelle’ haalt Britse krant

De clash tussen Oostendse appartementsbewoners en liefhebbers van vuurtoren ‘Lange Nelle’ is ook nieuws aan de overkant van het Kanaal. Op de website van de Britse krant ‘The Times’ verscheen een artikel over de vraag: “Wat was er eerst, de vuurtoren of de luxeflats?”

6 februari