Eén tabakverkoper op drie betrapt op verboden tabakreclame

Een affiche van een sigarettenmerk of reclame voor tabak: het is sinds 1 januari 2021 overal verboden - ook in tabak- of krantenwinkels. De eerste zes maanden na het ingaan van het verbod kregen zo'n 1.256 Vlaamse winkels controle over de vloer. Maar liefst 45% van de winkels was niet in orde met de nieuwe regels. Het ging dan voornamelijk over affiches voor tabaksproducten in de winkel of reclamepanelen aan de voorgevel. In Wallonië respecteerde toen 29% van de 603 gecontroleerde winkels de regels niet. In Brussel was dat zelfs 80%.

Sinds de laatste zes maanden van 2021 verbeteren de cijfers, maar in 2022 blijft het percentage van overtredingen hoog. Te hoog, vindt Van Hoof. In Vlaanderen werden tijdens controles in de eerste helft van 2022 overtredingen vastgesteld in 34% van de winkels. In Brussel ging het over 27% van de winkels, in Wallonië over 20%. “Een regelgeving die door één derde van de tabakverkopers niet wordt gerespecteerd, schiet zijn doel duidelijk voorbij”, vindt het CD&V-Kamerlid. “Na een jaar kan men zich onmogelijk nog beroepen op het feit dat deze regelgeving nieuw is of dat men niet op de hoogte was. Men denkt duidelijk nog weg te kunnen komen met tabaksreclame.”

Toch blijft Van Hoof het verbod op tabaksreclame prioriteit vinden. “Het is essentieel om de strijd tegen roken te winnen. Eén Belg op vijf rookt op dagelijkse basis, terwijl het de grootste vermijdbare oorzaak van kanker is. Het is toch absurd dat je daar reclame voor gaat maken?”

Volledig scherm CD&V-Kamerlid Els Van Hoof © BELGA