Een sms wanneer je geflitst bent: VIAS wil bestuurders meteen verwittigen

Politiek De Lijn gaat extra tweede­hands dieselbus­sen aankopen om in de steden meer elektrisch te kunnen rijden: “Dit is gewoon te zot voor woorden”

De Lijn dreigt vanaf 2026 miljoenen euro’s aan boetes te moeten betalen in de lage-emissiezones. In een recente bestuursnota, die onze redactie kon inkijken, somt de bedrijfstop vijf concrete voorstellen op om zo’n miljoenenverlies te vermijden. Wat het meest in het oog springt, is de aankoop van tweedehands dieselbussen. Waarom wil Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) die inzetten middenin de vergroening van de busvloot?