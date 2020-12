Een seksspeeltje of medisch apparaat? Hof van beroep beslist vandaag in zedenzaak van uroloog Bo Coolsaet

“Een toestel dat als seksspeeltje wordt verkocht.” Zo omschrijft de advocate van het toen minderjarige slachtoffer het vibrerend apparaat waarmee uroloog Bo Coolsaet (81) haar blaaspijnsyndroom wou verhelpen. Het slachtoffer diende klacht in tegen hem voor aanranding en verkrachting, wat leidde tot een celstraf van vier jaar (waarvan de helft met uitstel) in eerste aanleg. Toch bleef de uroloog tot in het hof van beroep zijn onschuld staande houden. Vandaag krijgt hij te horen of hij naar de gevangenis moet.

Mei 2006. De vijftienjarige J.C. trekt naar uroloog en relatietherapeut Bo Coolsaet, nadat ze veel last heeft van pijn in haar onderbuik. Dokter Coolsaet stelt een ontsteking van haar urineblaas vast. Zijn diagnose: ‘interstitiële cystitis’ of blaaspijnsyndroom, de behandeling: een zalf en trilapparaat. Een crème werd aangebracht in haar urineleider om de ontsteking tegen te gaan. Om de zalf beter te laten absorberen, gebruikt hij de ‘Wahl All-Body Massager’. Een trillend toestel dat hij tegen de urinebuis hield. Die techniek had hij al bij driehonderd andere patiënten toegepast, maar bij J.C. liep het mis. De intussen 29-jarige vrouw verklaarde dat hij haar seksueel misbruikt heeft. Is dat trillend apparaat een seksspeeltje of niet? Het blijft woord tegen woord.

‘Penseel van de liefde’

Het meisje liet zich tweemaal behandelen door Coolsaet. Volgens haar bracht hij haar met het trilapparaat telkens tot een orgasme. En daar stopte het niet. Ze verklaarde dat ze door de stof van zijn broek zijn erectie voelde, waarmee hij langs haar benen wreef. Coolsaet streelde ook haar borsten en billen, en kuste haar in de nek. Pas tien jaar later zette J.C. de stap om een klacht in te dienen, nadat ze in therapie was gegaan bij een psychiater. Coolsaet, auteur van de bestseller ‘Het penseel van de liefde’, bleef de aantijgingen met klem ontkennen.

Volledig scherm Bo Coolsaet (81) bij de behandeling van zijn zaak in het Hof van Beroep. © Photo News

Vorig jaar kwam de zaak voor de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg. Daar meende het openbaar ministerie dat er onvoldoende bewijzen waren en vorderde de vrijspraak. “Het is niet omdat zij iets op een bepaalde manier geïnterpreteerd heeft, dat het ook werkelijk zo was”, klonk het toen. Volgens hem was er geen intentie om het meisje seksueel te misbruiken. De rechter oordeelde anders en stelde dat Coolsaet “zijn positie misbruikte om zijn seksuele lusten bot te vieren”. Hij werd veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel voor de aanranding en verkrachting. Diezelfde dag tekende Coolsaet beroep aan en moest dus niet naar de gevangenis.

Seksspeeltje

Ook in het hof van beroep bleef het parket bij zijn standpunt, een vrijspraak. “Alles staat of valt met de geloofwaardigheid van het slachtoffer J.C. en van dr. Coolsaet”, zei de advocaat-generaal. “Is er in heel Europa geen uroloog te vinden die kan zeggen of Bo Coolsaet een professionele uroloog is dan wel een perverse charlatan?” Christine Mussche, de advocate van het slachtoffer, had een antwoord klaar. “Hij is de enige uroloog in Europa die al 35 jaar lang met dat vibrerend toestelletje patiënten behandelt. Een toestel dat als seksspeeltje wordt verkocht.” Ze vroeg het hof, namens het slachtoffer en haar familie, om Coolsaet schuldig te verklaren en om een provisionele schadevergoeding van 7.500 euro toe te kennen.

Vandaag is het zover en komt de 81-jarige uroloog op rust te weten of hij al dan niet veroordeeld blijft. Als het hof van beroep een effectieve celstraf uitspreekt, dan zal Coolsaet minstens de helft ervan moeten doorbrengen in de gevangenis. Doordat het gaat over zedenfeiten met een minderjarige, komt hij niet in aanmerking voor een enkelband.