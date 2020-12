Een seksspeeltje of medisch apparaat? Hof van beroep beslist morgen in zedenzaak van uroloog Bo Coolsaet

Het blijft woord tegen woord: is dat trillend apparaat een seksspeeltje of niet? Aan de ene kant heb je de getuigenis van de intussen 29-jarige vrouw, J.C., die veertien jaar geleden richting Coolsaet trok met veel pijn in de onderbuik. C. verklaarde dat hij haar seksueel misbruikt heeft met het apparaat. Aan de andere kant heb je de uroloog op rust, die blijft erbij dat de behandeling met het vibrerend instrument nodig was om een crème in haar urinebuis beter te laten absorberen. “Is er in heel Europa geen uroloog te vinden die kan zeggen of Bo Coolsaet een professionele uroloog is dan wel een perverse charlatan?”, vroeg het openbaar ministerie zich af in beroep.