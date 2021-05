Een roadtrip langs wachtende terrassen, van kust tot Kempen: “Drie kruiwagens gekocht, om dronken klanten thuis af te kappen”

“Het wordt zoals La Boum, maar dan in héél Vlaanderen. Het is alleen maar te hopen dat ze om tien uur ‘s avonds met het waterkanon mijn klanten niet van het terras moeten komen spuiten.” Of: “Ik heb drie kruiwagens gekocht, dan kan ik mijn dronken klanten opladen en thuis gaan afkappen.” Wij reden kriskras door Vlaanderen, van de kust tot in de Kempen, en stelden vast dat er grote, grote, grote verwachtingen zijn voor de eerste stap richting het grote Bevrijdingsfeest. Al was dit de meest gehoorde zin tussen Zeebrugge en Achel: “Het is maar te hopen dat het niet regent.”