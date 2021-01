“Een pure schande”: Nederlanders komen massaal shoppen in onze grensgemeenten

In Nederland zijn sinds niet-essentiële winkels al vanaf midden december gesloten. Inwoners in de Nederlandse grensgemeenten steken daarom geregeld de grens over om in België hun inkopen te komen doen. Dat kan nog tot woensdag, vanaf dan voert de overheid een verbod in op niet-essentiële reizen. Veel noorderburen wilden dit weekend daarom nog even profiteren van het vrije grensverkeer en kwamen hier shoppen, met lange rijen tot gevolg.