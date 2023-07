Een politieklacht, gemor binnen regering en venijn van de oppositie: Vandenbroucke onder vuur over afschermen Covidmails

Razende toeristes zorgen voor schade in hotel in De Panne: “Gewoon omdat ze in het holst van de nacht een taxi wilden”

Twee Franstalige toeristes zijn zondagnacht door het lint gegaan in de inkomhal van hotel Ambassador in De Panne. Ze eisten volgens de eigenaar een taxi, hoewel zijn hotel al gesloten was. “Toen ik zei dat ik niet kon helpen, was het hek van de dam”, vertelt Luc Kamoen.