Eén peperdure kankerpil kost in ons land 255 euro, in Nederland amper 99 cent

Minister Demir bestelt audit naar stikstofad­vie­zen Agentschap Natuur en Bos: recht­streek­se contacten met Boerenbond?

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bestelt een audit naar de manier waarop het Agentschap Natuur en Bos (ANB) adviezen heeft afgeleverd in het stikstofdossier. Zo is er in verschillende dossiers van ‘piekbelasters’ of rode bedrijven sprake van rechtstreekse contacten tussen ANB en de Boerenbond, waarbij er nadien gunstige adviezen en vergunningen zijn gevolgd. De minister wil daarom de adviesverlening onder de loep laten nemen door Audit Vlaanderen. Dat heeft ze geantwoord op een vraag van Groen-parlementslid Mieke Schauvliege.

31 mei