Een op zeven werkt bij ziekte altijd door: “Nefast voor de gezondheid”

14,2% blijft aan het werk, waar dit eerder in 2019 nog 10% was (+41%). Dat blijkt uit onderzoek van Securex uitgevoerd bij meer dan 1.500 Belgische werknemers in de herfst van 2021. De meest aangehaalde reden: ‘ik voel me in staat om te werken’.

Wie altijd doorwerkt is veelal hoger opgeleid, bediende, actief in de privésector en werkzaam in een micro-onderneming met maximum vijf werknemers. Er bij ziekteklachten nooit de riem even afleggen, is niet zonder gevaar, zowel fysiek als mentaal. Zo bestaat een duidelijk verband met psychologische klachten en burn-out, motorische klachten of een combinatie van beide. “Structureel presenteïsme is echter nefast voor de gezondheid van werknemers. Ze herstellen vaak niet volledig, wat het risico op burn-out of andere medische problemen vergroot.” Wie ziek werkt, is ook lang niet zo productief. De efficiëntiegraad daalt tot 60,6% ten opzichte van werken in goede gezondheid, aldus nog de studie van Securex.