Eén op zeven kleuters in Vlaamse scholen kampt met taalachterstand: “We moeten sterker kunnen ingrijpen in regio’s waar slecht gescoord wordt"

Ten opzichte van de eerste koala-test in 2021 is er - logisch - geen grote vooruitgang van de kennis van het Nederlands in de kleuterschool vast te stellen. Was er twee jaar geleden nog 15% van de kinderen die extra taalondersteuning nodig had, is dat een jaar later amper 1% minder. Maar in scholen met veel kinderen met een andere thuistaal tonen de testen een ander beeld: daar stijgt zowel het aandeel leerlingen die voldoende taalvaardig zijn (van 72% naar 75%) als het aandeel leerlingen die nog intensieve begeleiding nodig hebben (van 7% naar 8%). Ook in de steden worstelen relatief veel kleuters met het Nederlands: 29% in Antwerpen, 25% in Brussel en 23% in Gent, tegenover amper 8% in het landelijke West-Vlaanderen.