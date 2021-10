Eén op drie van personeel in zorgsector wil geen griepprik: “Gebrek aan kennis ligt aan basis”

Youth For Climate roept jongeren op vrijdag tijdens de schooluren op straat te komen

16 oktober Klimaatbeweging Youth for Climate roept jongeren op om op vrijdag 22 oktober tijdens de schooluren de straat op te gaan in Gent en Louvain-la- Neuve voor de Global Climate Strike. Op die dag zullen jongeren over de hele wereld staken voor het klimaat. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts liet eerder al weten dat hij scholen heeft gevraagd om het klimaatspijbelen altijd te bestempelen als een ongewettigde afwezigheid.