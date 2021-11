Eén op de zeven vrouwen werd afgelopen jaar slachtoffer van partnergeweld

"De vijf Vlaamse provinciehoofdsteden tellen samen meer dan één miljoen inwoners", zegt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van hulplijn 1712. Die hulplijn is de bedenker van de actie. "Stedelijke overheden spelen een belangrijke rol bij de aanpak van geweld. Denk bijvoorbeeld aan de wijkagent. Vaak kent die de kwetsbare gezinnen en kan die zorgen voor bemiddeling en het doorverwijzen naar hulpverlening. Door 1712 te projecteren op een bekend gebouw, weten burgers dat ze bij ons terechtkunnen met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling." En zo'n hulplijn is nodig, want in België maakte één op de zeven vrouwen het afgelopen jaar partnergeweld mee. Zestien procent van de vrouwen was slachtoffer van verkrachting. Ongeveer driekwart van de mensen die 1712 contacteren, is vrouw.

De vijf steden maken elk op hun manier een statement. Antwerpen en Hasselt projecteren de boodschap 'Stop Geweld' op hun stadhuis, Brugge doet hetzelfde op het concertgebouw. Leuven projecteert 'Stop familiaal geweld' op de silo's aan de Vaartkom en in Gent wordt een video over familiaal geweld op grote schermen aan de Ghelamco Arena getoond.

Hart onder de riem

"De Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen is een ideaal moment om slachtoffers nog eens een hart onder de riem te steken en de problematiek bij alle Vlamingen blijvend onder de aandacht te brengen", reageert Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA). "Het doet me plezier om zoveel goede wil en concrete acties te zien in onze provinciehoofdsteden. Enkel als elk beleidsniveau zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we dit probleem bij de wortel aanpakken. De recente gevallen van seksueel geweld in Gent en Brussel bewijzen dat alle inspanningen nodig zijn."

De Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen werd in 1993 in het leven geroepen door de Verenigde Naties als herdenking van de moord op drie politieke activisten uit de Dominicaanse Republiek in 1966.