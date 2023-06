Een op de zes vrouwen verlaat lokale politiek voor einde legislatuur

Van Quickenbor­ne roept op tot sereniteit in zaak-San­da Dia: “We mogen ons niet laten verleiden tot Tik­Tok-justitie”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) roept op tot sereniteit rond de dood van Sanda Dia en de uitspraak in het proces tegen de Reuzegommers. “Een arrest van 118 pagina’s laat zich niet samenvatten in een tweet. Laat staan dat het doxxing rechtvaardigt, wat strafbaar is. We mogen ons niet laten verleiden tot een TikTok-justitie”, antwoordde Van Quickenborne in de Kamer op een vraag van Raoul Hedebouw (PVDA).