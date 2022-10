Een op de vijf volwassen dak- en thuislozen is tussen 18 en 25 jaar oud

Blokkade van sites van TotalEner­gies door klimaatac­ti­vis­ten afgelopen in Wallonië

De blokkades van de sites van TotalEnergies in Feluy (Henegouwen) en in Wandre (Luik) op initiatief van de burgercoalitie Code Rood hebben tot zondagmiddag geduurd, met in de buurt een omvangrijke politiemacht. Met de actie, die aangekondigd was, eist de coalitie het einde van fossiele brandstoffen. Ook in Luik wordt er actie gevoerd. Er zouden in Feluy elf administratieve aanhoudingen zijn verricht.

9 oktober