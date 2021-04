Een op de vijf Vlamingen voelt zich heel eenzaam

De sociale isolatie waartoe de coronacrisis ons dwingt, doet de eenzaamheid in de samenleving met rasse schreden toenemen. Dat was eerder deze week een van de bevindingen van de zesde Gezondheidsenquête van Sciensano en blijkt nu opnieuw uit een peiling door Bond zonder Naam (BZN). 21,3 procent van de Vlamingen zegt op dit moment ernstige eenzaamheid te ervaren. Bij een eerder onderzoek, tien jaar geleden, was dat nog 2,5 procent.

Delen per e-mail

In de bevraging zegt 16 procent zich vaak eenzaam te voelen, 43 procent soms en de resterende 41 procent is (bijna) nooit eenzaam. Bij mensen die moeilijk rondkomen, geven dubbel zoveel mensen aan dat ze eenzaam zijn in vergelijking met de algemene bevolking.

Uit andere onderzoeken bleek al vaker dat vooral ouderen eenzaam zijn, maar in deze enquête geven jongeren aan zich opvallend meer (emotioneel) eenzaam te voelen. Emotionele eenzaamheid is het gemis van een hechte, affectieve band met iemand. Zelfs wie omringd is door anderen kan zich zo toch nog eenzaam voelen.

Slechts 47 procent heeft knuffelcontact

"In deze leeftijdsfase staat het verwerven van autonomie centraal, jongeren willen op hun eigen benen staan", zegt kinder- en jongerenpsychiater Winny Ang. "Dat gaat ook gepaard gaat met experimenteerdrang, het liefst buitenshuis. De relaties met leeftijdsgenoten zijn dan ook heel belangrijk. De uitdagende coronatijden zitten die processen danig in de weg."

Een andere opvallende vaststelling is dat slechts 47 procent van de mensen een knuffelcontact heeft. Kijkt men enkel naar de singles, dan is het beeld zo goed als hetzelfde: in die groep heeft maar 45 procent een knuffelcontact.

“Structurele oplossingen nodig”

Uit het onderzoek van tien jaar geleden bleek al dat mensen met een lager inkomen en/of met gezondheidsproblemen eenzamer zijn. Die ongelijkheid wordt bevestigd. “We willen oog blijven hebben voor de meest kwetsbare doelgroepen in de samenleving", zegt Ine De Rycke van BZN. "Eenzaamheid, een zwakke gezondheid en een moeilijke financiële situatie gaan zeer vaak hand in hand. Voor de meest kwetsbare doelgroepen zijn structurele oplossingen nodig, zodat ook zij uit de vicieuze cirkel kunnen ontsnappen."

Voor de peiling werd in februari een representatieve groep van ruim duizend 18-plussers bevraagd.