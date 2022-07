Een op de vijf Vlaamse huizenkopers ondertekent verkoopovereenkomst digitaal

Eerste helft van 2022 bijna evenveel meldingen over reissector als in heel 2021

Van begin januari dit jaar tot nu heeft de FOD Economie al 501 meldingen binnengekregen over de reissector. In heel 2021 waren dat er 537, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst. De stijging is hoofdzakelijk het gevolg van de recente annulaties van vluchten in de luchtvaartsector, klinkt het.

28 juli