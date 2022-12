Een op de vijf crèches schiet pedagogisch tekort: “Loodzware kindnorm moet naar beneden”

Sinds 2015 is het aantal kinderopvanginitiatieven dat tekortschiet op het vlak van pedagogische kwaliteit stelselmatig toegenomen. Gemiddeld was het niveau de voorbije jaren in een op de vijf plaatsen ontoereikend. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Celia Groothedde (Groen) heeft opgevraagd bij minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V).

In 2015 stelde de Zorginspectie bij twintig voorzieningen vast dat de pedagogische kwaliteit ontoereikend was, wat overeenkwam met 1 procent van de inspecties. In de jaren nadien schoot dat cijfer de hoogte in, waardoor het gemiddelde ondertussen op bijna 20 procent ligt. Het jaar 2019 spande de kroon, aldus Groothedde, met 518 vaststellingen van ontoereikende pedagogie, oftewel 40 procent van de inspecties.

“Kinderopvang is meer dan een plaats waar je je kind ‘s morgens parkeert en ‘s avonds weer ophaalt. We waren al bezorgd dat de zware normen en de crisis in kinderopvang weerslag gingen hebben op kwaliteit. De cijfers over pedagogie lijken dat nu te bevestigen”, reageert Groothedde.

“Loodzware” kindnorm

De politica stelt vast dat de stijging van het aantal tekortkomingen begon nadat de kindnorm werd opgetrokken van acht naar negen kinderen per begeleider (vanaf twee begeleiders). “Terwijl die in 2015 nog niet lang ingevoerd was, en nog niet alle kinderopvanginitiatieven volgens die verzwaarde norm werkten, bleven de vaststellingen laag. De jaren die erop volgden, klommen de vaststellingen over gebrekkige pedagogie gestaag.” Dat er intussen bij een op de vijf inspecties sprake is van ontoereikende pedagogie, noemt Groothedde “erg verontrustend”.

Ze merkt op dat het totale aantal inspecties in de kinderopvang daalt. In 2019 waren er nog 1.367 inspecties. In coronajaar 2020 waren dat er nog slechts 637, waarna het aantal terug licht steeg naar 728 in 2021 en naar 803 in 2022. Het niveau van 2019 werd echter niet meer gehaald. “Zelfs op een kleinere totale hoeveelheid inspecties, schieten de vaststellingen van ontoereikende pedagogie de hoogte in. Dat maakt de cijfers nog alarmerender”, klinkt het.

Het parlementslid dringt er bij de Vlaamse regering nogmaals op aan om de “loodzware” kindnorm naar beneden te halen “zodat kindbegeleiders de tijd en ruimte krijgen om hun job goed te kunnen uitvoeren”.