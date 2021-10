Een op de vier leerlingen in basisonderwijs heeft antistoffen tegen coronavirus

In de periode van 20 september tot 8 oktober had iets meer dan een op de vier kinderen (26,6 procent) in het basisonderwijs antistoffen tegen het coronavirus. Dat blijkt uit een onderzoek van gezondheidsinstituut Sciensano en de KU Leuven. Het gaat om een duidelijke toename sinds de vorige meting in mei en juni dit jaar. Toen had 15,4 procent van de leerlingen antistoffen.