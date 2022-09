Een op de vier kmo’s zal jaar verlieslatend afsluiten, UNIZO-topman verwacht snel maatregelen van Vlaamse regering: “Waar wacht men toch op?”

Hoge energieprijzenHet ondernemersvertrouwen is door de energiecrisis in vrije val en gaat in sneltempo richting coronadieptepunt, zo blijkt uit de jongste KMO-Barometer van Unizo. Een op de vier zal dit jaar met verlies afsluiten. Topman Danny Van Assche pleit daarom, naast extra energiemaatregelen op korte termijn, voor een betere begeleiding van ondernemers in de energietransitie. Ook bij HLN LIVE onderstreept hij de urgentie: “Elke dag dat we langer op maatregelen moeten wachten, kan enorme economische schade toebrengen”. Tegelijk steekt hij de hand uit naar de vakbonden.

Het politiek jaar start voor de ondernemers onder een slecht gesternte. De KMO-Barometer, de conjunctuurbarometer voor de Vlaamse zelfstandige ondernemers en kmo’s die Unizo driemaandelijks opmaakt, krijgt een mokerslag. Het ondernemersvertrouwen stuikt in dit aflopende derde kwartaal - met een score van -27,4 - de dieperik in, richting het coronadieptepunt van eind maart 2020. Het aandeel pessimistisch gestemde ondernemers is maar liefst 27 procentpunt groter dan het aandeel positief gestemde.

“Dat verschil is enorm als we vergelijken met het verleden”, weet Danny Van Assche. “We zien een daling van alle indicatoren, met als uitschieters de uitgesproken pessimistische toekomstverwachtingen omtrent het werkvolume, de rendabiliteit en personeelsbestand. De gemiddelde score van deze drie indicatoren (-30,12, red.) was sinds de start van de KMO-Barometermeting in 1987 nooit lager.”

Quote Liefst een kwart van de ondernemin­gen zal het jaar nu al verliesla­tend afsluiten. En we vrezen dat het ergste nog moet komen. Danny Van Assche, CEO Unizo

Volledig onverwacht komt de dreun natuurlijk niet. Al is het ditmaal wel de vraag of het vertrouwen snel opnieuw zal toenemen, of er in de curve dezelfde V-beweging komt als tijdens corona. “We vrezen dat het ergste nog moet komen”, zegt Van Assche. “Slechts 7 procent van de ondernemers slaagt erin de stijgende kosten volledig door te rekenen en liefst een kwart zal het jaar nu al verlieslatend afsluiten. Een groeiend aantal ondernemers ziet het letterlijk niet meer zitten en weet niet hoe de komende maanden door te komen. En het zal alleen nog erger worden. De helft van onze kmo’s heeft nu immers nog een vast energiecontract, maar zal dat binnenkort verliezen. De toestand is bijzonder ernstig. We hebben maatregelen nodig op zeer korte en op middellange termijn.”

Danny Van Assche, CEO van Unizo

Volledig scherm Illustratiebeeld. © ThinkStock De eerste opdracht is nu volgens Unizo onze bedrijven door de crisis te loodsen. “Ook om ervoor te zorgen dat hun werknemers nog een job hebben. Wil je na deze crisis zo snel mogelijk weer aanknopen met deftige groeicijfers, dan moet je ervoor zorgen dat gezonde bedrijven hieraan niet ten onder gaan.” De echte oplossing zal van Europa moeten komen, weet Van Assche, “met onder meer een prijsplafond op Europees vlak”.

Maar nadat de federale overheid afgelopen vrijdag al een aantal maatregelen lanceerde, verwacht hij ook van Vlaanderen op zeer korte termijn een kordate aanpak. “Waar wacht men toch op? Het is nu dat ondernemers beslissen om door te doen, of niet. Vooral een snelle uitwerking van de gerichte steun voor bedrijven in moeilijkheden, op basis van het Europese steunkader, is cruciaal.”

Ook bij HLN LIVE benadrukt Van Assche de urgentie: “Elke dag dat we langer op maatregelen moeten wachten, kan enorme economische schade toebrengen”. De vakbonden, die in hun eis voor meer koopkracht al een ‘hete herfst’ aankondigden, vraagt de UNIZO-baas dan weer formeel geen acties te voeren. “Maar start deze week met ons het sociale overleg op. Dat is de basis om tot oplossingen te komen.”

Energietransitie ondersteunen

De structurele redding, op langere termijn, schuilt echter in de energietransitie, zo beseffen de ondernemers. “Willen we een toekomst waarin we voor onze energiebevoorrading niet afhankelijk zijn van schurkenregimes, dan moeten we onze energie zelf maken”, zegt Van Assche. Twaalf procent is al maximaal overgeschakeld op hernieuwbare energie. Nog eens bijna de helft is al gedeeltelijk overgeschakeld of plant een transitie op korte of middellange termijn, zo blijkt uit een bevraging bij 1.150 ondernemers. Slechts 4 op 100 vinden een snellere transitie niet nodig. “Waar Greenpeace in geen jaren in geslaagd is, heeft Poetin in enkele maanden gerealiseerd.”

Maar ook hier zijn extra maatregelen nodig, om de energietransitie nog te bevorderen. Want bijna 4 op 10 (38 procent) ondernemingen botst op muren en ziet op korte termijn geen mogelijkheden om over te schakelen van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie. “Hiervoor moeten obstakels als wetgeving, gebrek aan informatie, vergunningen en kostprijs worden weggewerkt.“ Om de energietransitie te versnellen, is een fiscale ondersteuning het meest gevraagde hulpmiddel (67 procent). De nood aan goedkopere prijzen voor niet-fossiele energiebronnen (43 procent) en subsidies (42 procent) staan op plaats 2 en 3. Ook een efficiëntere vergunningspolitiek wordt vaak als belangrijke noodzaak aangehaald (26 procent).

Bekijk hier het volledige gesprek met Danny Van Assche bij HLN LIVE:

