Een op de vier is arbeidsongeschikt door psychosociale aandoening

Maakt een ‘do­ne-lijst­je’ gelukkiger dan een to-dolijstje? Redactrice Stéphanie test het uit

28 oktober “Vergeet to-dolijstjes. Neerschrijven wat ik gedaan héb, boost mijn mood”, schrijft een journaliste bij de Britse krant The Guardian. Zij is voorstander van het ‘done-lijstje’, om bij te houden wat je dag per dag verwezenlijkt heb. “Het is een soort selfcare. Een manier om te ontstressen en je kleine successen te vieren.” Klinkt mooi – of te mooi om waar te zijn? – en dus ruilt redactrice Stéphanie een week haar to-dolijstje in voor een done-lijstje. Komt dat wel goed, bij iemand met een brein als gatenkaas? “Een done-lijstje bijhouden mag geen extra taak op je to-dolijst worden”, zegt de gedragspsychologe.