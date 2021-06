Een op de twee stedelijke jongeren geconfronteerd met seksuele intimidatie in de openbare ruimte

Uit een eerste bevraging van Plan International bij 700 jongeren bleek dat 91 procent van de meisjes en 28 procent van de jongens uit Antwerpen, Brussel en Charleroi al last gehad heeft van seksuele intimidatie in de publieke ruimte. Om meer data te verzamelen, richtte Plan het onlineplatform Safer ­Cities op. Het is de bedoeling dat de jongeren daarop het voortouw ­nemen. Wie in Brussel, Antwerpen of Charleroi woont, kan erop signaleren waar hij of zij lastiggevallen werd en wat de aard van de intimidatie was. Ook de stad Gent heeft zich recent aangesloten.