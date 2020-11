Eén op de tien Vlamingen heeft diabetes, Diabetes Liga wil meer onderzoek

“Vitamine­sup­ple­men­ten tegen coronabe­smet­ting schaden niet, maar baten ook niet”

9 november Zijn vitamines C en D nuttig in de behandeling of in het voorkomen van een infectie met het nieuwe coronavirus? Positieve berichten daarover blijven opduiken, maar arts Marleen Finoulst zegt dat het weldadig effect van deze vitamines op Covid-19 niet wetenschappelijk bewezen is. “Je kan beter een gezonde levensstijl aanhouden dan je heil zoeken in vitaminesupplementen”, zegt ze.