Eén op de tien terugkeerders uit Marokko besmet met coronavirus

Dat net Marokko en Turkije een probleem vormen, verhoogt de waakzaamheid in steden met veel inwoners van Marokkaanse en Turkse afkomst. "Veel van hen zijn de voorbije weken naar hun familie met vakantie geweest, zeker omdat dit vorig jaar niet mogelijk was", zegt Inge Neven, hoofd van de Brusselse ­gezondheids­inspectie in de krant. "De terugkeer is intussen al ­begonnen, maar vooral deze week verwachten we de grootste groep."

Dus worden de controles op de testplicht opgevoerd in Brussel. Men kan zich gratis laten testen tot midden september.