Een op de tien leerlingen in beroepsonderwijs kreeg vorig jaar C-attest

Vorig schooljaar kreeg een op de tien leerlingen in het beroepsonderwijs een C-attest, meer dan drie keer zo veel als in het aso. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Volgens onderwijssocioloog Mieke Van Houtte (UGent) speelt de hiërarchie in ons onderwijs daarbij een grote rol.

Liefst 164.155 leerlingen (55 procent) zaten vorig schooljaar in de tweede of derde graad van het technisch of beroepsonderwijs. 10,2 procent van de leerlingen in het bso kreeg vorig jaar een C-attest. In het tso was dat 6,5 procent en in het aso 3,3 procent.

De coronacrisis heeft die cijfers in sommige scholen mogelijk vertekend, maar gemiddeld zitten we nu wel weer ongeveer op het niveau van voor corona. Sowieso stak het bso er qua C-attesten altijd met kop en schouders bovenuit, onder meer omdat de sociale achtergrond van leerlingen een grote invloed op de schoolprestaties heeft.

“Technische opties worden als negatief gezien”

Onderwijssocioloog Van Houtte wijst op de hiërarchie in ons onderwijs. “Uit onderzoek blijkt dat meer dan 70 procent van de leerlingen start in Latijnse of moderne. De technische opties worden al van in het eerste middelbaar als een negatieve keuze gezien.”

Daardoor begint een grote groep leerlingen in het aso om daarna via de zogenaamde waterval naar het tso of bso te stromen. “Door dat falen raken ze gedemotiveerd en beginnen ze zich af te zetten tegen de school en alles wat daarmee te maken heeft”, zegt Van Houtte. “Zeker in het bso krijg je leerlingen die samenkomen vanuit allerlei richtingen, die soms geen praktijk hebben gekregen in het aso en die totaal niet gemotiveerd zijn.”

Het resultaat: leerlingen die geen zin hebben in school, spijbelen of zonder diploma de school verlaten. Die laatste groep is ook meegerekend in het percentage van 10,2 procent, aldus Het Nieuwsblad.