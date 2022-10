Eén op de tien chauffeurs zoekt middelen om alcoholcontrole te vermijden: “Mentaliteit ten opzichte van alcohol blijft probleem”

Oostende Bewoners van meeste getroffen panden mogen naar huis in Oostende: “Maar we raden af om er vannacht te slapen”

De bewoners van de getroffen panden in Oostende mochten - onder begeleiding van politie en brandweer - even terug naar huis. Eventjes maar, om spullen op te halen. Later vanavond zouden de meeste gebouwen opnieuw vrijgegeven worden. “Maar we raden af om er vannacht al te slapen”, aldus burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Op de onderstaande beelden is de schade te zien in een van de aanpalende woningen.

14 oktober