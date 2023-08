“Eén op de drie Vlamingen voelt zich overdag slaperig. Sommigen durven niet de dokter”: drie experts na dodelijk ongeval in Wielsbeke

COLUMN. Zuster Monica was van een ‘old school’ waarnaar vandaag weer grote vraag is. Ik heb het niet voor nonnen, maar ik had het wel voor haar

Columnist Jan Segers heeft het niet voor nonnen, maar had het wel voor zuster Monica. “Vandaag heten alle schoolhoofden directeur, ongeacht hun geslacht of gender, maar zuster Monica, die de plak zwaaide over Ten Doorn in Eeklo en Sint-Bavo in Gent, was onmiskenbaar een directrice.”